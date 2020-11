De Amerikaanse countryband Lady A heeft zijn optreden tijdens de Country Music Awards enkele uren van tevoren afgezegd. De band neemt geen risico nadat een familielid van een van de bandleden positief was getest op het coronavirus, meldt Lady A op Twitter.

"Uit voorzorg blijven we thuis", licht Lady A toe. De bandleden melden alle drie negatief te zijn getest op het virus.

Lady A heette eerder Lady Antebellum. In 2008 brak de band wereldwijd door met Need You Now.

De Country Music Awards kampen met meerdere late annuleringen. Terwijl de uitreiking van de Amerikaanse countrymuziekprijzen in de nacht van woensdag op donderdag (lokale tijd) al bezig was, trok ook Rascal Flatts zich terug nadat een van de bandleden positief testte op het coronavirus.

Maandag zag Florida Georgia Line zich gedwongen om hun optreden tijdens de uitreiking van de Country Music Awards te annuleren. Zanger Tyler Hubbard van de band bleek besmet te zijn met het coronavirus. Hetzelfde gold voor countryzanger Lee Brice, die zich eveneens afmeldde.

Vanwege de coronapandemie vindt de uitreiking van de Country Music Awards plaats zonder publiek.