Famke Louise laat niemand meer credits opeisen voor hoever ze is gekomen in haar carrière. De zangeres, die deze week haar debuutalbum Next uitbrengt, vertelt in gesprek met NU.nl dat het haar eigen keuzes zijn geweest die haar hebben gebracht waar ze nu staat.

Famke Louise begint haar album met het lied Mijn Ding, dat ze zelf als een statement ziet. "Ik wil meteen duidelijk maken dat ik er zelf voor heb gezorgd dat ik nu op dit punt in mijn carrière sta."

"Toen ik jonger was, heb ik me te veel laten beïnvloeden door wat anderen zeiden dat ik moest doen, maar uiteindelijk heb ik er zelf voor gekozen om met mijn management te breken en vriendschappen af te kappen", aldus de zangeres.

"Er zijn veel mensen die de credits van me af willen pakken, maar uiteindelijk heb ik alles wat ik heb door mezelf. Als ik mijn eigen keuzes niet had gemaakt, was ik hier nu niet."

'Sta er voor het eerst voor de volle 100 procent achter'

Famke Louise heeft met het album Next voor het eerst muziek gemaakt waar ze voor de volle 100 procent achter staat. "Ik vond de muziek hiervoor ook wel tof, maar ik had nog veel meer te vertellen qua gevoelens die ik nog niet in teksten had verwerkt. Daar heb ik mezelf nu wel de ruimte voor gegeven."

"Ik was jong en nieuw in de muziekindustrie, en dan laat je je best wel makkelijk leiden door anderen, waar ik achteraf wel een soort spijt van heb", zegt de 21-jarige artiest over de periode nadat ze in 2017 doorbrak met het nummer Op Me Monnie. "Vanaf het moment dat ik van het team van Bizzey overstapte naar het management van Ali B, kon ik meer eigen keuzes gaan maken. Ik werd ouder en wilde me anders profileren."

“Ook na de breuk met Spec zag ik dat ik nog niet achter alle muziek die ik had stond en ben ik als een malle in twee weken tijd nog zes nieuwe tracks gaan maken.”

"Ik begon beter na te denken over hoe ik wil klinken, welke sound echt bij mij past. Ik had door de jaren heen al acht albums uit kunnen brengen, maar ik wil selectief zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit album is wie ik ben."

Op persoonlijk vlak ging ze door een dal. De lessen die ze daaruit trok, bezingt ze op Herboren Zelf. "Ik heb vooral geleerd om op mijn eigen keuzes te vertrouwen en hier achter te staan. Door de drukte vergeet ik soms te genieten van wat ik allemaal doe. Nu kies ik voor mezelf. Mijn mening telt."

Break-ups en voorspellende teksten

Hoewel Famke Louise onder leiding Ali B's managementbureau meer keuzevrijheid voelde, gooide ze na haar vertrek daar - enkele maanden geleden - nogmaals het roer om. "Ook na die breuk zag ik dat ik nog niet achter al mijn muziek stond en ben ik als een malle in twee weken tijd nog zes nieuwe tracks gaan maken."

Famke Louise presenteerde haar album tijdens een coronaproof evenement in een autowasstraat. Ook Ali B kwam langs. (Foto: BrunoPress)

In deze periode liep ook haar relatie met rapper Trè Samuels op de klippen. Hij schreef de melodie voor het popnummer Alles Wat Ik Doe.

"Ik schreef de tekst over een break-up en wist op dat moment nog helemaal niet dat het over mij ging. Het is heel gek, maar iets later zaten we zelf in die situatie, en dat gebeurde met meer liedjes. Het is haast alsof ik de teksten die ik schreef over mezelf heb afgeroepen, alsof ik voorspellend schreef. Die nummers vielen zo op hun plek en het klopte gewoon met mijn leven, waardoor ik blij ben dat ze op het album staan."

'Ouders zeggen vast dat ze het niet mogen meezingen'

De veelbesproken artiest heeft op het album ook nog een woordje klaar voor haar Haters. Op dit nummer trekt ze fel van leer tegen de mensen die negatieve meningen over haar spuien. "Haters zijn altijd grof tegen mij geweest, dus dat mocht ik wel een keer terug doen. Al zullen ouders vast tegen hun kinderen zeggen dat ze het niet mogen meezingen", lacht ze.

Toch hoopt ze dat bijvoorbeeld jongeren die gepest worden er ook kracht uit kunnen halen. "Mensen die niet eerlijk behandeld worden en daar boos over zijn, kunnen even lekker met mij mee schelden. Dan doen we het gewoon samen."