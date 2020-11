Alice Cooper brengt begin volgend jaar een nieuw studioalbum uit. Detroit Stories moet op 26 februari verschijnen. De single Rock 'n Roll is vanaf vrijdag te beluisteren.

Detroit Stories is een modern eerbetoon aan de rockscene van Detroit, die ontstond als een reactie op de flowerpower uit Los Angeles. Voor zijn nieuwste album werkt Alice Cooper opnieuw samen met zijn vaste producer Bob Ezrin.

Het duo heeft voor de nieuwe plaat een aantal muzikanten uit Detroit verzameld. Om welke musici het precies gaat, is nog niet bekendgemaakt.

De 72-jarige Cooper brak begin jaren zeventig door met hits als School's Out. Sinds 1975 maakt de zanger, die eigenlijk Vincent Furnier heet, soloplaten onder dezelfde naam.

How You Gonna See Me Now en Poison zijn twee van zijn bekendste nummers. Zijn recentste album Paranormal is in 2017 verschenen.