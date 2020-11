Geike Arnaert is teruggekeerd als zangeres bij Hooverphonic, meldt VRT maandag. De zangeres maakte tussen 1997 en 2008 deel uit van de formatie, toen de band internationale successen boekte.

De band vertegenwoordigt België tijdens het Eurovisie Songfestival van 2021 met Arnaert als frontvrouw. Vorig jaar zou Hooverphonic ook meedoen met het nummer Release Me, dat toen werd gezongen door zangeres Luka Cruysberghs. Het festival werd toen geannuleerd door de coronapandemie. De terugkeer van Arnaert betekent dat Cruysberghs de band heeft verlaten.

"We zijn elkaar tegengekomen. We hadden alle drie terug zin om samen te werken, dus we hadden het gevoel dat we dit moesten doen. Het is nog altijd de 'core Hooverphonic', die voor heel veel mensen synoniem staat met de band. Zo simpel is het", zegt medeoprichter Alex Callier tegen de Belgische omroep.

'Het is een vreemde sensatie'

De 41-jarige Annaert zong mee op het populaire album The Magnificent Tree, dat in 2000 verscheen. Op dit album staat onder meer de hit Mad about you. De band mocht in datzelfde jaar tijdens de openingsceremonie van het EK voetbal in Frankrijk optreden.

Annaert verliet de band in 2008, maar nu The Magificent Tree zijn jubileum viert was het moment daar om terug te keren.

"Het is een vreemde sensatie. Ik stap er met heel veel plezier terug in, het voelt echt goed voor mezelf. Ik ga opnieuw mijn eigen verhaal leggen in de nummers."