De liedjes Party in the U.S.A. van Miley Cyrus en Bye, Bye, Bye van NSYNC zijn weer teruggekomen in Amerikaanse hitlijsten. De opleving van de oude hits heeft waarschijnlijk vooral te maken met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, melden Amerikaanse media.

Volgens Chartdata, dat onder meer allerlei gegevens verzameld over artiesten, ranglijsten en verkoopcijfers, was Party in the U.S.A. dit weekend terug te vinden in de Top 40 van Amerikaanse iTunes en in de top honderd van Spotify.

Bye, Bye, Bye kwam enkele dagen geleden binnen in de Top 200 van iTunes.

Dat de nummers weer een hitlijstnotering krijgen is opmerkelijk. Party in the U.S.A. verscheen namelijk in 2009 en de hit van boyband NSYNC zelfs in 2000.

De opmars van de twee titels kan worden verklaard door de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Joe Biden werd afgelopen zaterdag namelijk uitgeroepen tot president-elect.