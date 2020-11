BTS heeft zondag tijdens de MTV Europe Music Awards vier prijzen gewonnen. De K-popgroep won in de categorieën Best Song, Best Group, Best Virtual Live en Biggest Fans.

Ook Coldplay en DJ Khaled wonnen allebei een award. Coldplay ging ervandoor met Best Rock en DJ Khaleds videoclip Popster kreeg de prijs voor Best Video. Lady Gaga was zeven keer genomineerd maar won slechts één prijs. De zangeres werd bekroond tot Best Artist.

MTV voegde dit jaar drie nieuwe categorieën toe aan de Europese muziekprijzen van de zender. Voor het eerst waren er beeldjes te winnen voor Best Latin, Video for Good (voor de beste video met een sociale boodschap, red.) en Best Virtual Live. Best Latin werd gewonnen door Karol G, Video for Good door door H.E.R., en BTS ging ervandoor met het beste live optreden.

De uitreiking van de prijzen vond vanwege de coronacrisis plaats zonder fysiek aanwezig publiek. Tijdens de show waren onder meer optredens te zien van Alicia Keys, David Guetta en Little Mix.