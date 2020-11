De Amerikaanse rockband Foo Fighters heeft aangekondigd dat hun tiende studioalbum Medicine At Midnight op 5 februari verschijnt. De single Shame Shame is direct verschenen.

Foo Fighters kondigde de komst van hun tiende studioalbum aan tijdens een optreden in de comedyshow Saturday Night Live. De rockband bevestigde het nieuws vervolgens via Twitter.

Medicine At Midnight telt negen nummers. De rockband heeft de tracklist van het 37 minuten durende album ook bekendgemaakt, zonder melding te doen van eventuele samenwerking met andere artiesten.

Het tiende Foo Fighters-album is de opvolger van Concrete and Gold. Dat album verscheen in 2017.