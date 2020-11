David Guetta prijkt dit jaar boven aan de DJ Mag Top 100, de lijst van populairste dj's ter wereld volgens lezers van het Britse tijdschrift DJ Mag. De Fransman voerde de ranglijst in 2011 voor het laatst aan.

DJ Mag presenteerde de ranglijst zaterdagavond tijdens het Amsterdam Music Festival (AMF), dat vanwege het coronavirus digitaal plaatsvond.

In 2011 wist Guetta de vier jaren durende koppositie van Armin van Buuren over te nemen. De jaren erop daalde hij echter op de lijst, tot zevende in 2017 en 2018. Na dat dieptepunt prijkte hij vorig jaar weer op plek drie.

De winnaars van vorig jaar, het Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike, moeten dit jaar genoegen nemen met de tweede plaats. Martin Garrix staat derde, Armin van Buuren op vier.

Het is de 24e keer dat het DJ Mag-publiek de populairste dj van de wereld mag kiezen. De winnaar wordt traditiegetrouw tijdens AMF bekendgemaakt, dat normaal gesproken tijdens het Amsterdam Dance Event plaatsheeft in een volgepakte Johan Cruijff Arena.

Tijdens de digitale editie van het AMF traden grote en minder grote namen uit de dancewereld op. Zo draaide aanstormend talent Avalan een set vanuit een lege Arena en verscheen Armin van Buuren vanaf het circuit in Zandvoort. Ook prijswinnaar Guetta, die zaterdag 53 jaar werd, gaf een optreden.