De Armeens-Amerikaanse band System Of A Down heeft na vijftien jaar weer nieuwe muziek uitgebracht. In hun twee nieuwe singles, getiteld Protect The Land en Genocidal Humanoidz, uiten ze steun voor hun thuisland Armenië.

"Deze twee nummers gaan over een verschrikkelijke en serieuze oorlog die wordt gevoerd tegen onze culturele thuislanden Artsakh en Armenië", schrijft de band, bekend van de hit Chop Suey.

Ze willen met de nieuwe muziek bewustwording voor de situatie creëren en geld inzamelen. "De muziek en teksten spreken voor zich. Nu moeten jullie je uitspreken voor Artsakh."

De gehele opbrengst van de nummers, de bijbehorende video's en merchandise gaat naar het Armenia Fund. Dat is een organisatie die humanitaire, civiele en medische hulp aan Artsakh biedt.

Het conflict tussen ex-Sovjetrepublieken Armenië en Azerbeidzjan laaide eind september op. Het draait om de bergachtige regio Nagorno-Karabach, ook wel Artsakh genoemd, naar de republiek die er is uitgeroepen.

Dat gebied maakt volgens de internationale gemeenschap deel uit van Azerbeidzjan, maar wordt bestuurd door Armeense separatisten. De strijdende partijen stemden de afgelopen weken herhaaldelijk in met een wapenstilstand, maar het geweld ging daarna gewoon door. Er zouden zeker twaalfhonderd doden zijn gevallen.