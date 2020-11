Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Duncan Laurence & Armin van Buuren - Feel Something

Duncan Laurence en Armin van Buuren hebben de handen ineen geslagen voor de nieuwe single Feel Something. Het nummer, geproduceerd door de dj, is onderdeel van het debuutalbum Small Town Boy van Laurence dat volgende week verschijnt. In het nummer bezingt Laurence hoe hij liever iets voelt, ook al is het pijn, dan dat hij verdoofd is.

Snelle & Thomas Acda - Papa Heeft Weer Wat Gelezen

Snelle heeft het duet Papa Heeft Weer Wat Gelezen opgenomen met zijn idool Thomas Acda. De twee kwamen op het idee voor het nummer onder de Brooklyn Bridge in New York, toen ze hier vorig jaar waren voor De Vrienden van Amstel LIVE. Het nummer is onderdeel van de nieuwe EP Sebastiaan (verwijzend naar de tweede naam van de artiest die eigenlijk Lars Bos heet), waar ook hits als De Overkant met Suzan & Freek en In De Schuur met Ronnie Flex op staan.

Miley Cyrus & Stevie Nicks - Midnight Sky (Edge of Midnight)

Miley Cyrus scoorde de afgelopen maanden een grote hit met haar nieuwe single Midnight Sky. De oplettende luisteraar had al kunnen horen dat er een sample van het nummer Edge of Seventeen van Stevie Nicks in gebruikt wordt. Cyrus heeft nu samen met de Fleetwood Mac-zangeres een duet opgenomen, dat het beste kan worden omschreven als een mash-up van Midnight Sky en Edge of Seventeen, met de titel Midnight Sky (Edge of Midnight). Op 27 november verschijnt Plastic Hearts, het nieuwe album van Cyrus.

Kylie Minogue - Real Groove

Kylie Minogue is alweer toe aan het uitbrengen van haar vijftiende studioalbum. De 52-jarige Australische popster duikt voor haar nieuwe plaat DISCO in de wereld van het in de jaren zeventig florerende muziekgenre. Van het zestien liedjes bevattende album verschenen onder meer al de singles Magic en Say Something. Op zaterdag 7 november geeft Minogue een livestreamconcert met de titel Infinite Disco, om de release van de plaat te vieren.

Little Mix - Confetti

De Britse zangeressen van de girlband Little Mix zitten zelden stil. De dames brengen aan de lopende band nieuwe platen uit. Confetti is alweer hun zesde in acht jaar tijd. In gesprek met NU.nl beschrijven leden Leigh-Anne Pinnock en Jade Thirlwall dit zesde album als "een echte popplaat" en "een viering van Little Mix". De zangeressen vertellen dat de singles Break Up Song en Holiday de opgewekte sfeer voor het album hebben bepaald.

Maluma & The Weeknd - Hawái - Remix

Twee van de populairste artiesten van het moment hebben samen een nummer opgenomen. De Colombiaanse popster Maluma krijgt hulp van de Canadese The Weeknd, die dit jaar de megahit Blinding Lights scoort, op de remix van het nummer Hawái. "Ik heb altijd grote bewondering gehad voor The Weeknd, dus om met hem deze remix te maken, is een droom die uitkomt. Hij heeft Hawái een te gekke, nieuwe flow gegeven", zegt Maluma, die eerder nummers maakte met Shakira en Madonna, over de samenwerking.

