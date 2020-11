Dotan brengt begin volgend jaar een nieuw album uit. Vrijdag verscheen There Will Be A Way, de eerste single van zijn plaat.

Het nummer gaat volgens de zanger over "groei, leren dansen met je demonen en de andere kant bereiken".

"Toen ik begin 2019 door een extreem drukke straat in Londen liep, werd ik plots overvallen door een gevoel van geluk en kracht", legt de zanger uit in een persbericht. "Ik begon vanzelf een melodie te zingen op straat en de tekst rolde daar direct ook bij uit."

Begin dit jaar, toen hij in lockdown zat in de Verenigde Staten, werkte hij verder aan het nummer. "Soms vroeg ik me af: wanneer gaan we het licht weer zien? Een nieuw strijdanthem was geboren: There Will Be A Way."

De precieze datum van het nieuwe album is nog niet bekend. In mei van dit jaar verscheen Dotans EP Numb, bijna een jaar nadat hij zijn muzikale comeback maakte met het nummer Numb.