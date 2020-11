Duncan Laurence brengt deze week zijn eerste album uit. De zanger schreef de liedjes voor Small Town Boy grotendeels zelf, maar werkte ook veel samen met anderen. Onder die schrijvers is ook zijn verloofde Jordan Garfield, die hij door het proces heel goed leerde kennen.

"Als je begint met een relatie zijn er altijd de brandende vragen: wie had je hiervoor, hoe was dat, wat heb je meegemaakt? Wij kunnen daar samen over schrijven", aldus de 26-jarige zanger in gesprek met NU.nl.

"Je schrijft over wat je van elkaar wil weten: hoe iemand is geworden tot de persoon die hij nu is. Daar horen ook de exen bij, de pesterijen van vroeger of een heftige gebeurtenis uit het verleden. Die kun je op zo'n mooie manier met elkaar delen en ook nog eens verwerken in muziek. Ik heb hem leren kennen in de liedjes, ook omdat je sneller over je verleden durft te praten. Daardoor kom je sneller tot de kern en weet je eerder: dit is iemand die bij mij past."

Laurence zingt op het album over de liefde, zijn persoonlijke demonen en het verleden. Luisteraars leren hem kennen aan de hand van de teksten. Iets wat de zanger, die een deel van de nummers zelf produceerde, essentieel vindt bij het maken van muziek. "Mijn eigen nummers terugluisteren is bijna alsof ik jeugdvideo's terugkijk en dat moment even herbeleef. Als ik dat gevoel niet bij mijn eigen muziek heb, kan ik het nooit overtuigend naar het publiek overbrengen."

Schrijven over persoonlijke ervaringen

De zanger is heel open naar zijn luisteraar toe en is niet bang pittige onderwerpen zoals verlies of innerlijke demonen te benoemen. Zo zingt hij in Figure It Out over 'bosbranden' in zijn hoofd. "Dat gevoel dat je totaal in je eigen hoofd zit en gaat piekeren over alles, ik denk dat iedereen dat herkent. Door te schrijven, vind ik daar een weg in. Dan kan ik het van me afschrijven en een plek geven. Dat deed ik al toen ik als kind gepest werd en dat doe ik nu nog steeds. En doordat ik dat doe, zie ik mijn fans ook praten over hun emoties en met elkaar. Dat doet heel goed."

Laurence schrijft nooit direct over één persoon of één gebeurtenis, maar combineert de gevoelens van meerdere momenten met elkaar. Een ex zal zich dus nooit herkennen in de dingen die hij beschrijft. "Als het te specifiek wordt, haak ik af. Ik zou nooit de situatie of de ruimte woord voor woord kunnen beschrijven, dan herkennen mensen dat ook niet. Het scheelt ook dat ik in het echte leven niet zo poëtisch ben. De dingen die ik echt zeg, halen mijn teksten dus niet. Dan denk ik thuis wel: oh ik had dat moeten zeggen! Maar op zo'n moment zelf echt niet. Dus de kans is klein dat een direct gesprek terugkomt in een liedje."

Schrijven over en met zijn verloofde

Met Garfield, die Laurence dit jaar ten huwelijk vroeg, schreef de zanger onder meer Sleeping On The Phone. Daarin zingt hij over een langeafstandsrelatie. "Jordan is een Amerikaan en hij woonde in Los Angeles. Sleeping On The Phone was het eerste liedje dat we samen hebben geschreven, omdat we wisten dat we elkaar zouden gaan missen als we niet bij elkaar waren. We wilden een liedje schrijven om naar te kunnen luisteren op de momenten dat we elkaar even niet konden spreken doordat we niet tegelijkertijd wakker waren door het tijdsverschil van negen uur. Dat was echt een pittige tijd. Gelukkig woont hij nu hier."

Het idee dat samen liedjes schrijven zo intiem klinkt, dat het bijna onmogelijk is om niet verliefd te worden op degene waarmee je samenwerkt, maakt Laurence aan het lachen. "Ik heb met heel veel mensen liedjes geschreven en toch ben ik alleen verliefd geworden op Jordan. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Je leert elkaar zo goed kennen, je groeit zo snel naar elkaar toe. Je kan niet gesloten zijn als je samen schrijft. Dan wordt het geen persoonlijk liedje en dat wil je wel. Daarom werkt het ook zo goed met Jordan en mij, op alle fronten. Wij durven kwetsbaar en open te zijn naar elkaar. We hebben nu alweer elf nieuwe liedjes geschreven in de afgelopen twee weken. Dus een tweede album is er zo, haha."