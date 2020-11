Duncan Laurence ontmoette Armin van Buuren tijdens een prijsuitreiking en daar groeide een samenwerking uit die vrijdag uitkomt: het nummer Feel Something. De ervaring heeft de zanger nu al veel gebracht, want het is hem zo bevallen dat hij met meer dj's zou willen samenwerken.

"Ik kwam Armin tegen tijdens de uitreiking van de Top 40 Awards, en hoewel ik zonder prijzen naar huis ging, ging ik zeker niet met lege handen. Hij stelde voor een keer samen de studio in te gaan, en dat is zo tof geworden", aldus de zanger in gesprek met NU.nl.

Laurence en Van Buuren gingen met elkaar in gesprek, waarbij de zanger de dj een demo van Feel Something liet horen. "Samen hebben we het naar een extra niveau getild. Hij heeft het verder geproduceerd en dat heeft hij echt super gedaan. Dat is het fijne van samenwerken met iemand met zo veel ervaring en zo'n persoonlijke stempel. We hebben meteen tegen elkaar gezegd dat we in het midden wilden gaan zitten: er moest van ons allebei iets in zitten. Hij wilde dat het nummer voor mij net zo goed voelde als voor hem, en andersom."

Het opent voor de zanger nieuwe deuren. "Het geeft mij de mogelijkheid om - net als Sam Smith die het samen met Calvin Harris heeft gedaan - een zijspoor op te zoeken, maar wel bij mezelf te blijven. Ik zou het te gek vinden om met andere dj's te werken in de toekomst. Ik vind dat heel tof, zeker als het gaat zoals met Armin."

"Ik denk dat ik meer songwriter dan zanger ben, ik vind het heel belangrijk om veel van mijzelf in mijn liedjes te stoppen, dat mensen mij leren kennen en de gevoelens herkennen. Dan hoef ik het niet per se zelf te zingen. Ik zou heel graag voor dj's willen schrijven. En als ik dan mag dromen, zou ik een samenwerking met Martin Garrix echt heel vet vinden."