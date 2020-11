Lana Del Rey was van plan haar nieuwe album Chemtrails Over The Country Club dit najaar uit te brengen, maar moet dit noodgedwongen uitstellen tot volgend jaar. In plaats daarvan wil ze haar fans nog voor Kerst een plaat met covers aanbieden, vertelt ze op Instagram.

Del Rey zou Chemtrails Over The Country Club eigenlijk al op 5 september uitbrengen, maar deze datum werd niet gehaald; waardoor is niet bekend. Onlangs verscheen wel de eerste single van de plaat, Let Me Love You Like A Woman. De verwachting was dat het album snel daarna zou volgen, maar dit blijkt nu niet haalbaar.

Del Rey legt in een livevideo op Instagram uit dat de productie van de vinylexemplaren met zestien weken is uitgesteld. "Omdat het drukken van de plaat niet vroeger dan 5 maart 2021 verder kan gaan, geef ik jullie in de tussentijd een digitaal album met Amerikaanse klassiekers voor Kerst", aldus de zangeres, bekend van nummers als Video Games en Young & Beautiful.

Wanneer het coveralbum precies moet verschijnen en welke klassiekers Del Rey ervoor heeft ingezongen, zegt ze nog niet.

De zangeres vertelde in september in gesprek met Interview Magazine dat ze nog niet helemaal tevreden was over haar nieuwe album. Ze bevestigt dat het inmiddels wel helemaal klaar is. De zangeres laat alvast weten dat haar nieuwe plaat heel anders klinkt dan haar vorige album, het door critici vrijwel unaniem geprezen Norman Fucking Rockwell!, dat vorig jaar verscheen.