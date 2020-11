Nick & Simon kopieerden de werkwijze van Simon & Garfunkel voor hun op het Amerikaanse zangduo geïnspireerde nieuwe studioalbum. Dat het resultaat in hun ogen niet perfect is accepteren ze, vertellen ze donderdag in AD.

Simon & Garfunkel namen de zang op hun albums tegelijk op. "Normaal zongen we in op de optimale take van de ander", aldus Nick Schilder. "Nu moest het in een keer perfect zijn en dat is bijna onmogelijk."

"Als ik sommige refreinen terug hoor, denk ik: dat had ik anders willen doen. Maar die imperfectie omarmen we omwille van de vibe en die is goed."

Het nieuwe, Nederlandstalige album van Nick & Simon verschijnt op 6 november. De naam NSG staat voor Nick & Simon & Garfunkel.

Voor het televisieprogramma Nick, Simon & Kees: Homeward Bound stortten zangers Nick en Simon zich in het leven van hun muzikale helden Simon & Garfunkel. Hiervoor reisden ze samen met Kees Tol af naar New York, de stad waar de carrière van het wereldberoemde duo begon.