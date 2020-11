De zangeressen van de Britse girlband Little Mix zijn klaar met het stempel guilty pleasure, dat volgens hen altijd op meidengroepen wordt gedrukt. Jade Thirlwall en Leigh-Anne Pinnock van de vierkoppige band zijn er in gesprek met NU.nl duidelijk over: ze zijn te getalenteerd en werken te hard om zo weg te worden gezet.

De band, bestaande uit Thirlwall, Pinnock, Perrie Edwards en Jesy Nelson, brengt vrijdag alweer zijn zesde album uit: Confetti. Op de plaat staat het nummer Not A Pop Song, waarop de zangeressen afrekenen met mensen die hen vertellen wat ze moeten doen in hun carrière en het stigma waar ze als girlband mee te maken kregen.

"Het leek soms alsof er van ons werd verwacht dat we er maar vooral mooi uitzagen en deden wat ons werd opgedragen op het podium", aldus Thirlwall, over het nummer waarin met de zin "I don't do what Simon says", wordt verwezen naar X Factor-jurylid en platenbaas Simon Cowell, die in de eerste jaren nauw betrokken was bij de carrière van de band die werd gevormd in de talentenjacht.

"Er hangt ook een stigma rond girlbands. We worden altijd maar weggezet als guilty pleasures, ook al hebben we ontzettend veel talent en werken we keihard. Als meidengroep duurt het vaak langer om respect af te dwingen, niet alleen van het publiek, maar ook van de industrie. Daar verzetten we ons tegen op Not A Pop Song."

Het nummer werd in Los Angeles geschreven met de artiest Tayla Parx, die eerder hits maakte met Ariana Grande. "Zij moedigde ons aan om in dat nummer echt te zeggen hoe we ons voelden over de situatie. Dat werkte bevrijdend voor ons."

Jade Thirlwall en Leigh-Anne Pinnock op het podium in Breda tijdens het Koningsdag-evenement van Radio 538 in 2019. (Foto: BrunoPress)

Een vrolijk en feestelijk popalbum

Hoewel de zangeressen geen blad voor de mond nemen, is Confetti geen zware plaat geworden. "Wij zien de plaat als het vieren van Little Mix. Het is echt een popalbum. De titeltrack sprong er voor ons meteen uit en we waren het er allemaal over eens dat het album zo moest heten. Het voelde juist", aldus Pinnock.

Thirlwall voegt toe dat de singles Break Up Song en Holiday de toon zetten voor het album. "Na het schrijven van die twee nummers werd het eigenlijk vanzelf een vrolijk en feestelijk popalbum, wat een groot verschil is met onze vorige plaat LM5. Dat vinden we fijn. We doen dit nu bijna tien jaar en blijven ons ontwikkelen en met onze tijd meegaan, maar tegelijkertijd willen we trouw blijven aan ons geluid, waardoor mensen het meteen herkennen als ze een Little Mix-liedje horen."

“Weet dat je the shit bent en zeg dit elke dag tegen jezelf. Het is makkelijk om de negativiteit je over te laten nemen en erin te gaan geloven.” Leigh-Anne Pinnock

Little Mix ondervond weinig hinder van de lockdown als gevolg van de coronapandemie, doordat het album toen al zo goed als opgenomen was. "Normaal gesproken hebben we na het opnemen meetings over welke liedjes het album halen en waar op de tracklist ze horen. Dat kon nu niet, wat het in elkaar zetten van het album wat bemoeilijkte. Gelukkig zijn alle puzzelstukjes uiteindelijk aardig vanzelf op hun plek gevallen", vertelt Thirlwall.

Op persoonlijk niveau was de lockdown wel ingrijpend. "We hebben een pittig schema met zes albums in acht jaar, dus het was wel een welkome pauze", geeft Thirlwall toe. Dat de dames elkaar niet konden zien, was echter onwennig. "Het was zo gek. We hebben nog nooit zo veel tijd niet in elkaars aanwezigheid doorgebracht", aldus Pinnock.

Samen sterk tegen negativiteit

De zangeressen zijn tegelijkertijd in het televisieprogramma Little Mix: The Search op zoek naar een nieuwe popgroep. Pinnock wil de nieuwe talenten vooral meegeven dat negatieve reacties er hoe dan ook gaan komen, maar ze vooral niet op te zoeken online. "Wij hebben zelf ervaren hoe dat je opslokt. Weet dat je the shit bent en zeg dit elke dag tegen jezelf. Het is makkelijk om de negativiteit je over te laten nemen en erin te gaan geloven", stelt Pinnock.

Thirlwall: "Het helpt al om onderdeel te zijn van een groep. We begrijpen van elkaar precies wat we doormaken en dan kun je er tegen elkaar over leeglopen. We hebben door de jaren ook echt wel een dikkere huid gecreëerd, maar soms raakt het je toch. Ik probeer altijd te onthouden dat de mensen die je naar beneden halen, niet blij zijn met zichzelf. Ik heb er nu vooral medelijden mee en neem het niet meer persoonlijk op."