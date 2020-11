Het muziekevenement De Vrienden van Amstel Live zal volgend jaar januari geen doorgang vinden. De meerdaagse concertreeks verschuift naar januari 2022, laat de organisatie in een persbericht weten.

De kaarten die voor het evenement in 2021 zijn gekocht, blijven geldig voor de reeks in 2022.

De Vrienden van Amstel Live wordt in 2022 georganiseerd van 13 tot en met 22 januari, met uitzondering van 18 januari.

"Nu we dichter bij bij januari komen en de huidige COVID-19-ontwikkelingen weinig verbetering laten zien, moeten we realistisch zijn. Het is niet verstandig om bijna 150.000 bezoekers bij elkaar te brengen in de grootste kroeg van Nederland", laat marketingmanager Thom Ligthart in het persbericht weten.