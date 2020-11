André Rieu mag in 2021 in totaal twintig concerten op het Vrijthof in Maastricht geven, mits de coronamaatregelen tegen die tijd versoepeld zijn. De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met het plan om Rieu de mogelijkheid te bieden acht extra shows te verzorgen, meldt 1Limburg.

Een meerderheid van de raad gunt Rieu de kans om van 30 juni tot en met 25 juli op te treden in de Limburgse stad, om zo wat van de in het afgelopen jaar geleden schade in te kunnen halen. Voorheen mocht Rieu maximaal twaalf concerten geven, maar dat aantal is nu dus verhoogd naar twintig.

De gemeenteraad benadrukt dat het om een eenmalige verandering gaat. Enkele wethouders stemden tegen, omdat inwoners van de stad last zouden ondervinden van de evenementen en dit niet opweegt tegen het economische belang. Ook wordt gevreesd dat andere organisatoren van evenementen nu ook ruimte willen om geleden schade te compenseren.

Rieu liet eerder in een interview met De Telegraaf weten met de burgemeester van Maastricht in gesprek te zijn over de mogelijkheid om zijn concertreeks uit te breiden. "Maastricht zou mooi zijn om weer op te starten, maar dan hoop ik wel dat we meer concerten kunnen doen dan normaal, want er is aardig wat in te halen", zei hij destijds.

Rieu moest afgelopen zomer alle concerten op het Vrijthof annuleren. Ook zijn kerstconcerten in MECC kunnen geen doorgang vinden. De violist zegt niet op te kunnen treden met 1,5 meter afstand in het publiek, omdat hij "geen muziek kan maken voor mensen die geen walsje mogen doen".