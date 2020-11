Josylvio houdt de gage die hij voor optredens vraagt bewust laag. De rapper wil niet dat clubeigenaars en fans met te hoge kosten worden opgezadeld, vertelt hij in een dinsdag verschenen gesprek met Andy van der Meijde.

"Ik heb gemerkt dat toen ik heel duur werd, niet elke club mij meer kon boeken", aldus Josylvio. "Als je zo hoog gaat zitten qua prijzen, dan verkoopt de clubeigenaar zijn club wel uit, maar verdient die niets."

"25 euro vind ik het maximum voor een concertkaartje", is de rapper van mening. Daarmee ben ik slechts uit de kosten, maar geef ik mijn fans wel de beleving waar ze gewoon recht op hebben.

De 28-jarige Josylvio geeft als voorbeeld een optreden in de Amsterdamse Melkweg, dat volgens hem puur dankzij zijn fans was uitverkocht. "Op een dag dat nota bene Ajax speelde", aldus de rapper. De artiest haalde naar eigen zeggen met een uitgebreide lichtshow alles uit de kast, omdat hij een klein intiem optreden niet vindt passen bij de locatie. "In de club kun je niet met emomuziek aankomen."

Volgens Josylvio, die in het echt Joost Theo Sylvio Yussef Abdel Galil Dowib heet, is er tegenwoordig veel meer geld te verdienen met rapmuziek dan in de tijd dat hij als tiener begon met rappen.

"Ik wilde eerst geen rapper worden. Het was eerder een schande om rapper van beroep te zijn. Want je ging toen als rapper je kont verkopen op YouTube, maar je verdiende niets."

Josylvio was in 2018 de meest gestreamde Nederlandse artiest op Spotify, in een lijst die werd gedomineerd door Nederlandse rappers. Hij won in februari met zijn album Gimma een Edison in de categorie hiphop.