Eén van de vaste onderdelen van Donald Trumps en Joe Bidens talloze bijeenkomsten en campagnes is de muziek. In het geval van de huidige president zijn er nogal wat artiesten die weerstand bieden wanneer hun muziek door hem wordt gebruikt, Biden daarentegen heeft een breed aanbod van beroemde zangers en zangeressen die hun muziek graag in zijn campagnes zien. Een overzicht van de grootste fans én tegenstanders.

Donald Trump: veel bekende tegenstanders

Een van de eerste artiesten die boos reageerde toen Trump zijn muziek afspeelde, is Neil Young. In 2015 gebruikte de toen nog presidentskandidaat Youngs nummer Rockin' in the Free World ter muzikale omlijsting toen hij zijn campagne aftrapte. Dit jaar diende Young een officiële aanklacht in tegen Trump, omdat hij de muziek van de zanger opnieuw gebruikte tijdens campagnebijeenkomsten.

Ook Rihanna noemt zich geen fan van de huidige president. In 2018 gebruikte Trump Don't Stop The Music van Rihanna tijdens een van zijn rally's. "Ikzelf en mijn fans zouden hier nooit bij aanwezig zijn", twitterde de zangeres. Het team van Rihanna legde Trump een last onder dwangsom op.

Elton John: 'Het is niks persoonlijks'

John Fogerty tweette in oktober dat hij Trump een last onder dwangsom oplegde omdat de president zijn nummer Fortunate Son speelde tijdens publieke evenementen. "Hij gebruikt mijn woorden en stem om een boodschap te delen waar ik niet achtersta", aldus de Amerikaanse Creedance Clearwater Revival-zanger. Fogerty is een Vietnam-veteraan en schreef het lied over zijn onvrede over het feit dat sommige mensen wegens hun privilege de dienstplicht ontlopen.

Ook de muziek van Phil Collins werd zonder zijn toestemming gebruikt door Trump. Tijdens een rally in Ohio draaide de president In the Air Tonight, tot grote onvrede van de zanger. Het bekende nummer werd niet alleen afgespeeld zonder toestemming, ook was het een satirische referentie naar het coronavirus. "Meneer Collins keurt het bagatelliseren van COVID-19 af en vreest dat het schadelijk is voor het imago van In the Air Tonight." Ook Collins legde Trump een last onder dwangsom op.

Trump gebruikte de nummers Tiny Dancer en Rocket Man tijdens een paar van zijn campagnerally's. Elton John liet daarop weten dat hij daar niet blij was mee was. Sterker nog, hij wil zijn muziek in geen enkele presidentiële campagne terughoren. "Ik ben Brits", vertelde hij in gesprek met The Guardian. "Het is niks persoonlijks, maar waarom vraagt hij niet een countryzanger ofzo?"

Andere artiesten wiens muziek - tot hun afkeer - is gebruikt in een campagne van Trump: Village People - R.E.M. - (erfgenamen van) Tom Petty - Adele - The Rolling Stones - Axl Rose - Pharrell Williams - Brian May van Queen - Leonard Cohen - Earth, Wind & Fire - (erfgenamen van) Beatle George Harrison - Luciano Pavarotti - Steven Tyler van Aerosmith

Maar er zijn muzikanten die juist wel graag de muziek rond Trumps campagnes verzorgen. Kid Rock (foto) is een groot Trump-fan en trad meerdere malen op tijdens campagnes van de president. Kanye West maakte zelfs een nummer waarin hij rapt dat hij fan is van de Amerikaanse president.

Joe Biden: eigen campagnelied en Springsteen in commercial

Democraat Joe Biden ondervindt heel wat minder problemen bij het samenstellen van zijn 'presidentiële soundtrack'. Het 'themanummer' dat Biden en zijn running mate Kamala Harris gebruiken bij hun campagne is The Change van zangeres JoJo. De Puerto Ricaanse zanger Chesca maakte een Spaanstalige versie van het nummer. "Ik hoop dat dit liedje wat inspiratie en motivatie biedt dat velen van ons nu nodig hebben", zegt JoJo, die als tiener een grote hit scoorde met Leave (Right Now).

218 Beluister The Change van JoJo

Daarnaast verzorgt Bruce Springsteen de muziek van een campagneadvertentie van Biden. Zijn nummer My Hometown is in de reclame te horen en Springsteen is ook de voice-over van de commercial.



Taylor Swift is een groot aanhanger van Biden en heeft haar nummer Only The Young aangeboden aan zijn team, zodat het gebruikt kan worden in Bidens campagne. Het is de eerste keer dat Swift toestaat dat haar muziek in een politieke campagne wordt gebruikt. Kamala Harris bedankte de zangeres voor haar aanbod.

Ook Eminem maakt voor Biden een uitzondering. Zijn hit Lose Yourself mag van hem worden gebruikt in een campagnecommercial. De rapper staat doorgaans niet toe dat het liedje voor andere doeleinden wordt gebruikt.