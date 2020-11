De organisatie van de Grammy Awards gaat de categorie Best World Music Album schrappen. De categorie heeft volgens de organisatie een negatieve, koloniale connotatie en zal vanaf nu Best Global Music Album heten.

De National Academy of Recording Arts and Sciences (ARAS), de organisatie achter de prijsuitreiking, volgt daarmee het voorbeeld van de Oscars, waarbij de categorie Best Foreign Language Film is veranderd in Best International Feature Film.

"Afgelopen zomer hebben we met artiesten en deskundigen gesprekken gevoerd over hoe we de categorie konden veranderen", laat ARAS volgens Billboard in een persbericht weten. "Met deze nieuwe titel nemen we afscheid van connotaties als kolonialisme, folk en 'non-American'."

Volgens critici wordt er met het gebruik van de term wereldmuziek een scheiding aangebracht tussen westerse muziek en muziek die in andere werelddelen wordt gemaakt en wordt westerse muziek tegelijkertijd, onterecht, als het episch centrum van alle muziek beschouwd.

De categorie Best World Music Album werd in 1991 geïntroduceerd. In 2019 won de Beninse artiest Angélique Kidjo de prijs in deze rubriek. Over drie weken worden de genomineerden voor de 63e Grammy-uitreikingen bekendgemaakt.