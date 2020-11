Kylie Minogue heeft in de jaren negentig samen met Prince gewerkt aan een nummer dat nooit werd uitgebracht. De zanger stelde een samenwerking voor, maar omdat haar platenmaatschappij zijn voorwaarden niet zag zitten, ging het niet door.

"Ik blijk soms iets meer lef te hebben dan ik zelf denk, dus toen ik hem eens ontmoette, vertelde ik dat ik aan een album werkte. Hij stelde voor samen een nummer op te nemen", aldus de zangeres in gesprek met Zane Lowe van Apple Music.

Prince zette haar destijds direct onder druk door haar te vragen of ze al teksten had. "En ik stond daar te stamelen: 'Ik heb geen...' Terwijl hij me vroeg waar ik mijn microfoon graag wilde hebben."

"Ik heb uiteindelijk daar maar teksten geschreven, terwijl ik dat toen nog niet deed. Ik wilde het wel, maar ik deed het nog niet. Dus ik heb hem gewoon die teksten maar gegeven", aldus Minogue.

Prince liet uiteindelijk een cassettebandje met een nummer dat Baby Doll heet bezorgen. Het nummer werd uiteindelijk nooit opgenomen omdat Prince eiste dat hij zelf alle muziek in zou spelen en de platenmaatschappij van Minogue daar niet mee akkoord ging. De zangeres heeft geen idee waar het bandje nu is.