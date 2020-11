Videoapp TikTok heeft de rechten verkregen van alle nummers van Sony Music Entertainment, de platenmaatschappij van onder anderen Beyoncé en Travis Scott. Dat maakt het Amerikaanse bedrijf maandag bekend.

Dankzij het akkoord kunnen gebruikers van TikTok de nummers van de artiesten van de Sony Music Group gebruiken onder hun video-opnames. Het is niet bekend hoeveel geld er is gemoeid met de nieuwe deal.

"Wij zijn van mening dat we waarde moeten delen met de muziekindustrie", zegt Ole Obermann, hoofd wereldwijde muziek bij TikTok. "Als wij groeien, zou de waarde van de complete industrie ook moeten groeien."

TikTok dreigde in de zomer nog verboden te worden in de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is de Chinese ontwikkelaar ByteDance een "gevaar voor de nationale veiligheid". Critici vrezen dat TikTok misbruikt kan worden voor spionage namens de Chinese overheid.

Trump trok in augustus zijn dreiging in, maar tekende wel een decreet dat TikTok binnen negentig dagen zijn Amerikaanse werkzaamheden afstoot. Een federale rechter in Pennsylvania vernietigde afgelopen vrijdag die overheidsbeperkingen. TikTok heeft in de Verenigde Staten meer dan 100 miljoen gebruikers en wereldwijd zo'n 700 miljoen gebruikers.