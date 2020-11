Conor Mason, zanger van Britse rockband Nothing But Thieves, is ervan overtuigd dat hij mentaal onderdoor zou gaan aan een leven in de Verenigde Staten. In gesprek met NU.nl vertelt de zanger, die op de nieuwe plaat van de band Moral Panic maatschappelijke problemen aansnijdt, dat hij de politieke situatie in Amerika angstaanjagend vindt.

"Vanuit een Brits oogpunt voelt de situatie in Amerika haast als een klucht. Als je er niet om kan lachen, moet je er wel om huilen. Als ik daar zou wonen, zou ik er niet goed mee om kunnen gaan. Mentaal zou ik dat niet trekken", aldus Mason, die zegt dat er in het Verenigd Koninkrijk ook al genoeg zaken spelen die de gemoedstoestand beïnvloeden, zoals Brexit.

Mason en de overige vier bandleden van Nothing But Thieves rondden het schrijven van hun nieuwe album Moral Panic al af voordat de wereld veranderde door de coronapandemie.

"Toen we de nummers schreven, voelde alles om ons heen al gespannen, moeilijk en gek, maar achteraf gezien was de ketel toen pas net aangezet. Nu kookt het, zeker zo voor de Amerikaanse verkiezingen. Je hebt een tv-persoonlijkheid met grootheidswaanzin die aan de macht wil blijven. Het kan niet veel vreemder worden dan dat. Het voelt alsof we op een kookpunt zitten en er een soort de-evolutie van de mensheid is begonnen."

Geen politieke plaat, maar bedoeld als spiegel

De titel Moral Panic slaat dan ook op de onrust die er heerst in grote delen van de wereld. Na het schrijven van het titellied, dat vooral over klimaatverandering gaat, herkende de band een rode draad in hun eigen plaat.

"Onze vorige plaat Broken Machine kwam meer van binnenuit en ging onder meer over problemen met onze mentale gezondheid. Als we ons slecht voelden, besloten we daar een lied over te schrijven. Het schrijven van Moral Panic was een geheel andere taak. We hebben ons compleet ondergedompeld in wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Dat was niet eenvoudig, want het neemt je leven over. Als band wilden we een plaat maken waarmee we naar buiten kijken in plaats van enkel naar onszelf."

“We vragen ons hardop af of anderen wel comfortabel zijn met de wereld om hen heen en niet de lelijkheid zien die wij zien.”

Mason benadrukt dat het geen politieke plaat is, maar dat het meer bedoeld is als spiegel voor de luisteraars. "We vragen ons hardop af of anderen wel comfortabel zijn met de wereld om ze heen en niet de lelijkheid zien die wij zien."

Het polariserende effect van sociale media

Een groot deel van de plaat, met onder meer de nummers Unperson en Phobia, besteedt aandacht aan de invloed van het internet en sociale media op ons dagelijks leven. Mason ziet dit een polariserend effect hebben op mensen.

"Of je nu links of rechts bent, je krijgt op Facebook bijvoorbeeld alleen maar te zien wat er binnen jouw straatje valt. Op die manier zijn je eigen denkbeelden nog de enige die tellen. Ik vind dat verschrikkelijk en het zet een eerlijke democratische verkiezing op de tocht. Mensen krijgen te maken met misinformatie en dat wordt niet gereguleerd."

"Een hang naar bevestiging van buiten is onderdeel geworden van ons bestaan. We zijn het compleet normaal gaan vinden om ons leven uit te zenden en hier likes op te ontvangen. Als je erover nadenkt, is dat helemaal niet normaal. Meer mensen komen nu, ook dankzij documentaires als The Social Dilemma en The Great Hack, tot de conclusie dat ze die goedkeuring van buitenaf niet nodig hebben. Ik zie het wel als mijn taak om te pogen mensen hier bewust van te maken."

Ondanks de zware thema's en maatschappelijke zorgen, hebben de mannen wel genoten van de opnames van Moral Panic. "Qua geluid hebben we precies gedaan waar we zelf zin in hadden. We hebben meer dan ooit geëxperimenteerd en ons geluid gepusht. Er zijn invloeden te horen van hiphop, garage, drum & bass, r&b en pop. Af en toe gingen we iets te ver in de richting van Calvin Harris of Hall & Oates en dan brachten we het weer terug naar de band-essentie. Het was ontzettend leuk om hiermee te spelen."