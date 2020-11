Snoop Dogg komt in december met een nieuw album. Dat heeft de rapper zaterdag bekendgemaakt met een video op Instagram.

In de post is te zien hoe een speelgoedauto door de straten van Los Angeles scheurt en op en neer gaat. Aan het einde van de video wordt Snoops nieuwe album onthuld, Take It From A G.

De exacte releasedatum wordt niet bekendgemaakt, maar wel dat de plaat in december zal verschijnen. Het is het achttiende album van de rapper, die vorig jaar voor het laatst een cd uitbracht: I Wanna Thank Me.