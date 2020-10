Typhoon gaat in november een tournee langs acht theaters in Nederland maken om het verhaal van zijn nieuwe album Lichthuis te vertellen, zo meldt de rapper vrijdag op Instagram.

De theatervoorstelling wordt een monoloog voor maximaal dertig man per zaal en start op 6 november in Odeon in Zwolle

Daarna brengt de 36-jarige Typhoon een bezoek aan theaters in Den Haag (Schouwburg), Eindhoven (Parkstadtheater), Amsterdam (Paradiso), Utrecht (TivoliVredenburg), Groningen (Oosterpoort), Rotterdam (Lantaren Venster) en Haarlem (Patronaat). De kaartverkoop is vrijdag direct van start gegaan.

Typhoon bracht vrijdag zijn nieuwe album Lichthuis uit. Voor de rapper is het zijn eerste studioalbum in zes jaar tijd. Zijn laatste album, Lobi Da Basi, kwam in 2014 uit.