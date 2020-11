OG3NE heeft nog geen contact gehad met (het team van) Dolly Parton nadat de countryzangeres de zussen in een video een compliment maakte over hun versie van haar hit Jolene. Wel zouden ze haar graag een keer ontmoeten, vertellen ze in gesprek met NU.nl.

"We hebben nog geen contact met Dolly gehad", vertelt Lisa Vol. "Mensen overschatten dat, haha. In deze tijden is dat lastiger, anders had je misschien gezegd: we komen een keer Dolly's kant op. Dus wellicht komt dat nog, als de situatie weer wat rustiger is. Het is natuurlijk onwijs gaaf dat ze ons die geweldige complimenten heeft gegeven. Het zou echt leuk zijn om haar een keer te spreken."

De zussen maakten de cover van Jolene voor de speciale 'home isolation'-sessies. In deze videoreeks, opgenomen tijdens de eerste golf van het coronavirus, zongen de OG3NE-leden vanuit hun eigen huis covers van bekende nummers en eigen liedjes.

Dat leverde ook lofzangen van andere bekende muzikale collega's op. "Queen heeft ons optreden van Bohemian Rhapsody op hun Instagram-kanaal geplaatst en we hebben een privébericht gekregen van een van de bandleden van Earth, Wind & Fire over de medley die we zongen", zegt Shelley. "Dit hadden we van tevoren natuurlijk niet durven hopen. We weten niet wat er nog meer aankomt en wat we hierdoor misschien wel voor elkaar kunnen krijgen."

Een nieuwe serie 'home isolations' hebben de zussen nog niet gepland. "Want we weten niet of en wanneer we weer in quarantaine zitten", aldus Shelley. "Maar mocht het toch zover zijn, dan gaan we vast weer iets creatiefs doen. Voor nu leggen we de focus op nieuwe liedjes en lopende plannen."