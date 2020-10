OG3NE brengt vrijdag Handgeschreven Kus uit, het eerste nummer dat de zussen zelf hebben geschreven. De Nederlandstalige single wordt zeker ook niet de laatste van eigen hand, vertellen Lisa, Amy en Shelley Vol in gesprek met NU.nl.

"Het ging eigenlijk heel snel", vertelt Shelley, die zich voor het schrijfproces samen met haar zussen en wat andere leden van hun muzikale team een week lang afzonderde op een boerderij in Overijssel.

"Als we het ene liedje aan het afwerken waren, kregen we alweer het idee voor het volgende liedje", gaat Lisa verder. "We hoopten één goed nummer te schrijven, uiteindelijk werden het er vijf en maakten we er bijna één per dag."

"Het was een prachtige en rustige locatie, dus we konden ons helemaal focussen op het schrijven", zegt Amy. "De bovenverdieping was omgetoverd tot een studio en beneden waren we bezig met componeren. Bij het ontbijt gingen we sparren, 's middags schrijven en 's avonds en 's nachts zongen we de liedjes in."

De zussen Vol kregen bij het schrijven van hun muziek hulp van Sjoerd de Vries, Rory de Kievit en hun vader Rick Vol, die ook andere nummers van OG3NE componeerde, waaronder hun Songfestivalinzending Lights and Shadows. "Onze vader heeft hier veel ervaring in", zegt Lisa. "Hij fungeerde als een soort vliegende keep en spoorde ons aan wanneer dat nodig was."

204 Beluister Handgeschreven Kus van OG3NE

'Denkproces is even wennen'

Het grote publiek leerde de groep kennen door hun eindzege in The voice of Holland en hun Engelstalige oeuvre. Hun nieuwe muziek is juist Nederlandstalig. "Onze internationale ambities moeten nu in de vriezer in verband met corona", zegt Amy. "En veel fans hebben gevraagd of we in het Nederlands wilden zingen."

Is er een taal die 'lekkerder zingt'? "Nee, we hebben geen voorkeur. Het voelt niet gek om Nederlands te zingen, maar het denkproces is wel wennen. Ik merk aan mezelf dat ik vaak naar Engelse woorden neig bij het rijmen en schrijven."

In Handgeschreven Kus wordt het verhaal verteld van een verstoorde broer-zusrelatie. De zussen werden niet door een bepaald verhaal of film geïnspireerd. "Dit kwam ineens in ons op", zegt Lisa. "We zeggen eerlijk tegen elkaar als we het niks zouden vinden, maar hier konden we ons alle drie in vinden. Het nummer gaat over een meisje dat vroeg is gescheiden van haar broer en alleen een briefje van hem heeft. Dat spoort haar aan om hem te zoeken."

De andere vier nummers die OG3NE op de boerderij schreef, zullen later verschijnen. "De liedjes zijn allemaal verschillend in tempo", zegt Lisa. "We hebben een mooie, rustige ballad gemaakt, maar ook mid- en uptempoliedjes. Belangrijk is dat ze allemaal die kenmerkende OG3NE-klank hebben, dat je gelijk hoort: dat zijn zij. Met daarbij de focus op onszelf, dus geen overdaad aan koortjes. Het moet wel te behappen zijn, maar ook catchy. Dat is wel gelukt."