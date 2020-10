De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Dua Lipa & Angèle - Fever

Dua Lipa is voorlopig nog niet klaar met Future Nostalgia, haar tweede plaat die in maart verscheen. De Britse popster bracht in de zomer al een remixalbum uit en binnenkort verschijnt er een deluxe editie met nog meer nieuw materiaal, waaronder de samenwerking Fever met de Belgische popster Angèle, in Franstalige landen bekend van haar grote hits als Balance Ton Quoi en Tout Oublier. Op Fever is Angèle dan ook in het Frans te horen, terwijl Lipa in het Engels zingt. Op 27 november geeft Lipa, die dit jaar al hits scoorde als Physical, Don't Start Now en Break My Heart, een livestreamconcert met de naam Club 2054.

Beluister het nummer hier

Ariana Grande - 34+35

Ariana Grande scoorde in 2018 en 2019 grote hits als No Tears Left To Cry, Thank U, Next en 7 Rings van haar albums Sweetener en Thank U, Next, die amper een half jaar na elkaar verschenen. In de tussentijd volgden er nog samenwerkingen met onder anderen Justin Bieber en Lady Gaga en inmiddels heeft de Amerikaanse zangeres weer een volledig album klaar. De plaat heet Positions, net als de eerste single die vorige week verscheen. Op het nieuwe album zijn samenwerkingen te vinden met The Weeknd, met wie ze eerder al Love Me Harder opnam, Doja Cat en TY Dolla $ign.

Beluister het nummer hier

Dopebwoy & Lil' Kleine - Dansen Aan De Gracht

Rapper Dopebwoy brengt vrijdag alweer zijn vierde plaat uit, waarop hij werkt met de grootste namen in de Nederlandse hiphop. Zo zijn er op Hoogseizoen samenwerkingen te vinden met onder anderen Boef, Jonna Fraser en Lil' Kleine. Met laatstgenoemde nam hij het nummer Dansen Aan De Gracht op. Het is het eerste album dat hij uitbrengt onder zijn eigen label Forever Lit Records.

Beluister het nummer hier

Sam Smith - Kids Again

Sam Smith was van plan om in april een album uit te brengen, maar op het laatste moment werd het roer omgegooid. De albumtitel veranderde van To Die For naar Love Goes en de singles die hiervoor verschenen zijn verplaatst naar de tweede schijf van het album. Op de eerste zijn samenwerkingen te vinden met Burna Boy en Labrinth. Love Goes is de derde LP van de Britse artiest, die hits scoorde met nummers als Stay With Me en I'm Not The Only One.

Beluister het nummer hier