Neil Young speelt mee op de debuutsingle van zijn oudere broer Bob Young, zo blijkt uit de muziekvideo die de zanger woensdag heeft vrijgegeven.

De 78-jarige Bob schreef Hey America en liet zich daarbij inspireren door de Amerikaanse presidentsverkiezing op 3 november. "Aan alle oude babyboomers: gewoon doen", aldus de in Canada geboren oudere broer van Neil. "Het is pas voorbij als het voorbij is. En zelfs dan is het niet voorbij."

De oudere Young nam het nummer op met de begeleidingsband The Peterboroughs. Broer Neil bespeelt daarin een mondharmonica.

Ook nam de 74-jarige singer-songwriter samen met zijn vrouw, actrice Daryl Hannah, en Adam CK Vollick de regie van de videoclip op zich. "Tijdens de opnames hebben we rekening gehouden met het coronavirus", zei Neil woensdag tegen Rolling Stone. "De scène waarin we allemaal zonder mondkapje te zien zijn, bestaat in werkelijkheid uit drie afzonderlijke shots."

Zelf bracht Neil woensdag een niet eerder verschenen versie van Wonderin' uit. Het gaat om een liveversie uit 1970 van het in 1983 in de studio opgenomen nummer.

Rond de Amerikaanse verkiezingen liet Neil zich kritisch uit over de Amerikaanse president Donald Trump. De in januari tot Amerikaan genaturaliseerde singer-songwriter klaagde de president in augustus aan, omdat hij er niet van gediend was zijn muziek werd gedraaid tijdens Trumps campagnebijeenkomsten. Het ging daarbij in het bijzonder om zijn hit Rockin' in the Free World.