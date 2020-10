Duncan Laurence heeft voor zijn aanstaande debuutalbum Small Town Boy een samenwerking opgenomen met dj Armin van Buuren. Het nummer heet Feel Something en verschijnt op 6 november, meldt de zanger woensdag op Twitter.

De Songfestival-winnaar deelt een deel van de songtekst van het lied op Twitter. Van Buuren schrijft blij te zijn te mogen aankondigen dat hij een single heeft opgenomen met de "ongelofelijk getalenteerde Duncan Laurence".

Laurence brengt op 13 november zijn eerste album uit. De zanger die in 2019 het Songfestival voor Nederland won, bracht sindsdien enkele singles en de EP Worlds On Fire uit, maar van een volledig album was het nog niet gekomen. De zanger bracht onlangs zijn nieuwe single Last Night uit.

Het album van Laurence moest op 17 november met een concert in de Ziggo Dome live aan het publiek gepresenteerd worden, maar door de verscherpte coronamaatregelen kan het concert geen doorgang vinden.