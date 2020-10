Bob Dylan, die in 1941 geboren werd als Robert Allen Zimmerman, liet zijn naam veranderen uit angst voor antisemitisme. Dat meldt Daily Mail dinsdag op basis van door de zanger geschreven brieven die volgende maand geveild worden.

"Veel mensen hebben de indruk dat Joden slechts geldschieters en kooplieden zijn. Ze denken dat alle Joden zo zijn", aldus de zanger in een in 1971 geschreven brief aan goede vriend en bluesartiest Tony Glover. "Maar dat waren ze alleen maar omdat dat wel mogelijk was. Dat is alles wat ze mochten doen."

Ook lichtte hij toe waarom hij voor 'Dylan' koos. "Ik bedoel, het zou niet hebben gewerkt als ik mijn naam had veranderd in Bob Levy. Of Bob Neuwirth. Of Bob Donut", grapte de zanger.

In een andere brief bekende de tienvoudige Grammy-winnaar dat zijn liefdeslied Lay Lady Lay uit 1969 niet voor de soundtrack van de film Midnight Cowboy was gemaakt, maar al eerder was geschreven ter ere van Barbra Streisand.

Dylan, die in de jaren zestig wereldwijd doorbrak met nummers als Like a Rolling Stone, Knockin' on Heavens' Door en Hurricane, liet zijn naam in 1962 officieel wijzigen. Brieven die Dylan en Glover in 1971 uitwisselden, worden volgende maand geveild bij veilinghuis R.R. Auction in het Amerikaanse Boston.