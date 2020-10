Het nieuwe album van de Canadese rapper Drake zal in januari verschijnen. Het album draagt de titel Certified Lover Boy, meldt het platenlabel OVO Sound op Twitter.

Drake, echte naam Aubrey Drake Graham, maakte het nieuws op zijn 34e verjaardag bekend. In de video bij de aankondiging op sociale media worden verschillende albumcovers uit de carrière van de wereldberoemde artiest uitgebeeld.

Certified Lover Boy is het zesde studioalbum van Drake. Zijn laatste album, Scorpion, verscheen in 2018. Afgelopen voorjaar bracht hij de zogeheten Dark Lane Demo Tapes uit, waarop onder andere de veelbesproken samenwerking met voormalig aartsvijand Chris Brown te horen is.

Na het verschijnen van laatstgenoemde plaat kreeg Drake het voor elkaar om met een nieuw nummer op de eerste plaats van de Amerikaanse hitlijsten binnen te komen. Hij is de eerste mannelijke zanger die dit drie keer in totaal heeft bereikt.