Jerry Jeff Walker, de singer-songwriter die bekend staat om het schrijven van de hit Mr. Bojangles is vrijdag overleden. Dit melden Amerikaanse media, waaronder Variety.

Walker werd in 2017 gediagnosticeerd met keelkanker.

De countryzanger was vooral bekend als schrijver van Mr. Bojangles, wat een hit was voor de Nitty Gritty Dirt Band in 1970 en voor Sammy Davis Jr. in 1972 en werd gecoverd door talloze artiesten. Walker nam het nummer voor het eerst op in 1968 voor zijn gelijknamige album.

Walker werd geboren in Oneonta (New York) en speelt al muziek sinds zijn tienerjaren. Hij bracht albums uit op de grote labels MCA en Elektra maar werd halverwege de jaren tachtig onafhankelijk en vormde zijn eigen label: Tried & True Music. Jarenlang was hij de frontman van de Lost Gonzo Band.

De countryzanger laat onder meer zijn vrouw Susan, zoon Django en dochter Jessie Jane achter.