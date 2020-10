Dua Lipa heeft haar concert in de Amsterdamse Ziggo Dome wederom moeten uitstellen. De Britse zangeres heeft de show nu verplaatst van februari naar oktober 2021.

Lipa, die in maart haar tweede album Future Nostalgia uitbracht, zou eigenlijk 7 mei van dit jaar in de concertzaal in de hoofdstad staan. Door de uitbraak van COVID-19 werd dit vervolgens uitgesteld naar 3 februari 2021.

Ook deze datum blijkt niet haalbaar door de wereldwijde maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Lipa kiest er daarom voor het concert te verplaatsen naar 5 oktober 2021.

"We hebben de steeds veranderende situatie in de gaten gehouden en het is duidelijk geworden dat de tour ook in januari en februari niet door kan gaan", schrijft Lipa op Instagram. "Ik mis toeren het meest, zeker in deze tijd, en ik kan niet wachten jullie allemaal weer te zien. Ik beloof dat er in de tussentijd nog leuke dingen aankomen om de tijd door te komen."

Lipa brak in 2016 wereldwijd door en scoorde grote hits met liedjes als Be The One, New Rules, Physical en Don't Start Now. De zangeres bracht onlangs nog een remix-album uit van haar plaat Future Nostalgia.