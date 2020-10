Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Ariana Grande - Positions

Ariana Grande bracht in 2018 en 2019 binnen een half jaar twee volledige albums uit. De zangeres deed het daarna iets rustiger aan, maar deelde nog wel samenwerkingen met Justin Bieber, Miley Cyrus en Lana Del Rey en Lady Gaga. Grande brengt op 30 oktober haar zesde album uit en de nieuwe single Positions is daarvan een voorproefje. In de speelse videoclip is de popster even president van de Verenigde Staten.

Kris Kross Amsterdam, Bilal Wahib & Emma Heesters - Donderdag

De samenwerking tussen Kris Kross Amsterdam en Emma Heesters lijkt goed te zijn bevallen. De dj-formatie nam eerder dit jaar het nummer Loop Niet Weg op met de zangeres en Tino Martin. Nu slaan Heesters en Kris Kross Amsterdam de handen nog eens ineen en krijgen ze hulp van Bilal Wahib op het nummer Donderdag. Heesters en Wahib zingen een duet over de donderdagavond, die ze nu met hun geliefde op de bank doorbrengen.

Bruce Springsteen - The Power of Prayer

Bruce Springsteen is op zijn nieuwe album Letter To You weer herenigd met zijn E Street Band. Zijn album Western Stars, dat in 2019 verscheen, deed hij alleen. Het is voor Springsteen alweer zijn twintigste studioalbum. Recensenten prijzen de zanger voor het rauwe geluid en de manier waarop hij omgaat met ouder worden in zijn muziek en songteksten.

Maria Mena - You Broke Me

Maria Mena deed er vijf jaar over om een nieuw album te maken. De Noorse zangeres ging door een diep dal als gevolg van een affaire met een getrouwde man. Op haar nieuwe plaat They Never Leave Their Wives beschrijft ze de moeilijke periode. Op het lied You Broke Me doet ze uit de doeken wat de relatie met haar mentale gezondheid deed. Mena, bekend van hits als Just Hold Me en All This Time, vertelt in gesprek met NU.nl dat er in maart een tweede deel van de plaat moet verschijnen, waarop ze bezingt hoe ze als single door het leven ging en haar huidige vriend ontmoette. Ze belooft dat de nummers op dit deel luchtiger en opgewekter klinken.

Blanks - Oh No

Singer-songwriter Blanks bracht eerder dit jaar nog zijn debuut-EP cheap sodas and ice cream kisses uit en heeft alweer een vervolgsingle klaar. De muzikant, die eigenlijk Simon de Wit heet, schreef zijn nieuwe single Oh No over het najagen van zijn dromen. Op Instagram legt hij uit dat dit echt niet altijd over rozen gaat en dat je er flink wat voor moet opofferen.

Finneas - Can't Wait To Be Dead

Finneas is naast het produceren en schrijven met zusje Billie Eilish ook druk geweest met samenwerkingen met artiesten als Justin Bieber en Demi Lovato, die eerder deze maand verschenen. Ondertussen blijft hij ook als soloartiest aan de weg timmeren. Na zijn single What They'll Say About Us brengt hij nu de single Can't Wait To Be Dead uit. Hij schreef het nummer, waarop hij een meer op rock en folk geïnspireerd geluid laat horen, over hoe het internet hem soms het vertrouwen in de mensheid laat verliezen.

