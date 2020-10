Miley Cyrus brengt op 27 november haar zevende studioalbum, Plastic Hearts, uit. Dat laat de Amerikaanse zangeres vrijdag weten via Instagram.

Cyrus schrijft dat ze twee jaar geleden begon aan het album, maar dat alles veranderde nadat haar huis werd verwoest door een bosbrand. "Wat de natuur deed, zie ik nu als een gunst. Ze vernietigde waar ik zelf geen afstand van kon doen. Ik verloor mijn huis bij een brand, maar vond mezelf terug in de as."

De zangeres laat weten dat de meeste muziekopnames wel bewaard zijn gebleven, doordat ze ook digitaal opgeslagen waren. "Maar het voelde nooit goed om mijn 'verhaal' te vertellen terwijl een groot hoofdstuk ontbrak."

Cyrus scoort momenteel in de internationale hitlijsten met haar single Midnight Sky. Andere recente hits zijn Nothing Breaks Like a Heart uit 2018 en Don't Call Me Angel, de titelsong van de actiefilm Charlie's Angels uit 2019.

Onlangs werd bekend dat Cyrus aan een album met covers van Metallica werkt. Wanneer dat moet verschijnen, is nog niet bekend.