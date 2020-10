Maria Mena zingt op haar nieuwe album They Never Leave Their Wives over een affaire die ze had met een getrouwde man. In gesprek met NU.nl vertelt de Noorse zangeres dat de ongezonde relatie haar uiteindelijk een begripvoller, meer vergevingsgezind persoon heeft gemaakt.

"Het kostte me vijf jaar om hierover te kunnen schrijven, omdat ik er eerst zelf vrede mee moest krijgen. Pas toen ik over de schaamte heen was, kon ik er liedjes over maken", legt Mena, bekend van hits als Just Hold Me en All This Time, de lange pauze na haar vorige album Growing Pains uit.

"Een affaire met een getrouwd iemand, de rol aannemen van the other woman, is iets waar veel schaamte omheen hangt. Veel mensen hebben het meegemaakt, maar niemand praat erover. Ik heb mezelf in mijn muziek altijd als een soort proefkonijn beschouwd, omdat ik zing over dingen waar anderen zich niet over uitlaten", aldus de 34-jarige zangeres, die in eerder werk de scheiding van haar ouders en haar strijd met anorexia behandelde.

“Ik begrijp een partner die bij mij vreemdging nu beter en kan hem vergeven.”

"Wat mensen ook zeggen over overspel, als je zelf in die situatie zit, zie je het anders. Ik geloofde ook dat hij voor mij zou kiezen. Ik heb nooit gekozen voor een affaire en vraag me op het album dan ook vooral af hoe ik het heb kunnen laten gebeuren."

'Ik geef dingen toe die anderen niet durven toe te geven'

Mena zegt de situatie van overspel vanuit meerdere perspectieven te hebben ervaren en ook bedrogen te zijn. "Hoewel je in een affaire weet dat het tegen je morele kompas ingaat en je denkt dat het niet is wie je bent, kun je toch verliefd worden op iemand die niet volledig bereikbaar voor je is, waarbij het voelt alsof je niet zonder diegene kan."

"Het heeft me uiteindelijk een begripvoller en vergevingsgezinder persoon gemaakt. Ik begrijp een partner die bij mij vreemdging nu beter en kan hem vergeven. Ik kijk er minder oordelend naar en geef dingen toe die anderen niet durven toe te geven."

Hoewel Mena beseft dat de titel van de plaat controversieel is en mensen the other woman vaak hard veroordelen, heeft ze geen negatieve reacties gekregen op de nieuwe nummers. "Ik kreeg juist berichten van mensen die in dezelfde situatie hebben gezeten en door You Live And You Learn (een nummer waarop Mena zingt over het moment waarop ze zich realiseerde dat ze meer waard is dan iemand die niet volledig voor haar kiest, red.) ook een punt hebben kunnen zetten achter een ongezonde relatie."

Maria Mena tijdens een concert in Paradiso in 2016. (Foto: ANP)

Een diep dal en een opbeurendere tweede plaat

Haar songteksten kunnen anderen nu wellicht de moed geven een affaire af te breken, maar Mena belandde zelf in een diep dal door haar relatie. "Ik keerde in mezelf en wilde het niet horen als vrienden zich zorgen maakten. Drie jaar lang gleed ik af en keerde de anorexia terug, waardoor ik uiteindelijk werd opgenomen en behandeld. Ik moest letterlijk kiezen tussen hem en mezelf. Gelukkig heb ik uiteindelijk voor mezelf gekozen."

"Het heeft lang geduurd en ik heb zeker nog wel terugvallen gehad waarin ik hem als crazy ex-girlfriend 's nachts opbelde. Na een jaar begon ik te beseffen hoeveel geluk ik had gehad dat ik niet met hem ben geëindigd. Als ik hem nu zie snap ik niet meer hoe ik voor hem heb kunnen vallen."

Mena, die al sinds haar veertiende actief is in de muziekindustrie, nam een bewuste pauze en richtte zich op haar eigen herstel. Hoewel ze nu weer gelukkig is in de liefde, durfde ze een tijd lang niet meer te daten. "Ik heb een hond genomen en wilde gewoon in mijn kasteeltje wonen en een wijntje drinken", lacht de zangeres.

De periode waarin ze genoot van het vrijgezelle leven en uiteindelijk verliefd werd op haar huidige vriend, wordt bezongen in een tweede deel van het album, dat in maart moet verschijnen. "Het klinkt een stuk opbeurender", verzucht ze. "Op They Never Leave Their Wives neem ik je mee langs mijn diepste dalen en op het tweede deel bereiken we een punt waarop we zeggen: fuck men!"