Paul McCartney komt op 11 december met McCartney III, het derde album dat hij in zijn eigen thuisstudio in Sussex heeft gemaakt. De 78-jarige Brit nam zijn nieuwe muziek op tijdens een lockdown, vertelt hij in een interview met Loud and Quiet Magazine.

McCartney verzorgde zelf alle facetten van de productie, waaronder het bespelen van de instrumenten. Hij nam zijn zangpartijen op terwijl hij de gitaar- en pianopartijen afspeelde en vulde de liedjes later aan met basgitaar en drums.

"Het gaat er bij dit album om dat ik de muziek puur voor mezelf maakte, in plaats van dat er al een doel voor was bepaald", legt McCartney uit. "Dus ik deed waar ik zelf zin in had. Ik wist van tevoren niet dat er een nieuw album zou komen."

Het nieuwe album gaat vooral om "vrijheid en liefde", zegt de artiest. Het is de derde keer dat hij een album zonder hulp van anderen maakt. Hij deed dat in 1970 voor het eerst en tien jaar later produceerde hij McCartney II.

McCartney was een van de leden van The Beatles, die in 1970 uit elkaar gingen. De Brit heeft tot dusver 25 studioalbums gemaakt.