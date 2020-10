De rechter heeft een streep gehaald door de zaak die James Safechuck begin dit jaar nieuw leven inblies, meldt TMZ woensdag. Safechuck is een van de mannen die beweert als kind te zijn misbruikt door Michael Jackson. Volgens de rechter is het hem niet gelukt om bewijs te leveren.

Safechuck en Wade Robson, die aan bod komen in de documentaire Leaving Neverland, konden dankzij een nieuwe wet in de staat Californië een civiele rechtszaak aanspannen tegen een derde partij.

Deze partij, in dit geval MJJ Productions en MJJ Ventures, had volgens Safechuck moeten weten dat er misbruik plaatsvond en moeten ingrijpen.

Volgens de rechter kon Safechuck niet aantonen dat de twee bedrijven wettelijk verplicht waren toezicht te houden op het gedrag van de zanger. De rechtbank stelde vast dat Jackson aan het hoofd van deze bedrijven stond en er dus geen hogergeplaatste personen waren die het gedrag van de artiest hadden kunnen observeren.

Volgens Safechuck vervulden de medewerkers van het bedrijf destijds een toezichthoudende rol, maar de rechter oordeelt dat hij dit niet kan bewijzen.

Robson getuigde in 1993 en in 2005 nog in het voordeel van Jackson en ontkende iedere vorm van misbruik. In 2013 stapte hij echter naar de rechter om de zanger alsnog aan te klagen. Zijn klacht werd vanwege zijn eerdere getuigenissen niet-ontvankelijk verklaard.

In 2014 stapte ook Safechuck naar de rechter, maar zijn zaak werd een jaar later afgewezen. In de HBO-documentaire Leaving Neverland spraken zij uitgebreid over het vermeende misbruik.