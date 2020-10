Duncan Laurence en Danny Vera zijn genoodzaakt hun geplande concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam te annuleren. Songfestival-winnaar Laurence zou er op 17 november zijn debuutalbum presenteren, maar dit kan door de getroffen coronamaatregelen geen doorgang vinden. Ook Danny Vera annuleert zijn shows van 12, 14 en 15 november.

"Ik was heel bang dat dit moment zou komen. Ik keek er zo naar uit om in de Ziggo te staan. Helaas kreeg ik deze ochtend toch het telefoontje waar niemand op heeft gehoopt. Ziggo gaat niet door", aldus de zanger op Instagram.

Laurence schrijft dat het onmogelijk is een evenement in de zaal te organiseren met de op dit moment geldende regels, terwijl het aantal positieve tests nog steeds oploopt. "Omdat we niet kunnen zien wanneer en of het in de nabije toekomst mogelijk is om zoiets te organiseren, hebben we moeten besluiten te cancelen." Laurence paste de opzet van het concert vorige maand nog aan om de coronamaatregelen van dat moment in acht te nemen.

"Ik voel me zo klote. Ik heb de hele ochtend al naar foto's van de Europese tour van verleden jaar gekeken. Ik mis het", aldus de zanger die in 2019 namens Nederland het Eurovisie Songfestival won met het nummer Arcade.

Laurence brengt op 13 november zijn debuutalbum Small Town Boy uit. Onlangs verscheen de single Last Night, die deel uitmaakt van de plaat. Laurence schreef zijn nieuwe muziek met onder anderen zijn verloofde Jordan Garfield.

'Lastig te bepalen wanneer shows kunnen plaatsvinden'

Ook Danny Vera heeft zijn concerten moeten annuleren, vertelt de zanger op Instagram. Zijn shows waren gepland voor 12, 14 en 15 november in de Ziggo Dome in Amsterdam en waren in tien minuten uitverkocht.

Oorspronkelijk zouden de concerten plaatsvinden in Afas Live, maar de locatie werd gewijzigd omdat er in de grotere Ziggo Dome meer ruimte kon worden gecreëerd om afstand te houden.

Nu de coronamaatregelen zijn aangescherpt ziet Danny Vera zich genoodzaakt de shows helemaal af te zeggen. "Op dit moment is het lastig om te bepalen wanneer shows wel weer kunnen plaatsvinden, daarom hebben we besloten om de shows te annuleren", schrijft Vera op Instagram. Tickethouders krijgen woensdag via e-mail bericht over de restitutie van hun kaarten.