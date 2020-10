Nelly Furtado brengt twintig jaar nadat haar debuutalbum Whoa, Nelly! verscheen een nieuwe versie van de plaat uit. Op 23 oktober is een 'deluxe' jubileumeditie van het album te horen, vertelt de zangeres op Twitter.

De debuutplaat van de Portugees-Canadese popster verscheen op 24 oktober 2000. Furtado scoorde met het album hits als I'm Like A Bird, Turn Off The Light en Shit On The Radio (Remember The Days).

Op de nieuwe versie van het album staan onder meer een remix van Turn Off The Light door Timbaland, een liveversie van Baby Girl en het Portugeestalige nummer Onde Estas.

"Bedankt voor alle liefde die ik in twintig jaar heb mogen ontvangen", schrijft Furtado aan haar fans. "Ik ben zeer dankbaar en kijk ernaar uit om in de toekomst nog meer popmuziek te maken."

De 41-jarige Furtado bracht na Whoa, Nelly! nog vijf albums uit, waarvan het recentste - The Ride - in 2017 verscheen. Ze scoorde grote hits met nummers als Promiscuous, Say It Right, Try, All Good Things (Come To An End) en Força.