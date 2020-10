Rapper 6ix9ine, die eigenlijk Daniel Hernandez heet, is aangeklaagd voor het delen van kinderpornovideo's in 2015. Op die beelden is te zien hoe hij een 13-jarig meisje betast. Dat meldt TMZ.

De rapper is inmiddels twee maanden vrij na zijn gevangenisstraf van twee jaar, maar moet nu opnieuw in de rechtbank verschijnen.

Volgens het vermeende slachtoffer zou ze door Tekashi en een andere rapper, Tauquan Anderson, zijn meegenomen naar een feestje, waar ze vervolgens gedrogeerd werd. Daarna zouden er video's zijn opgenomen waar onder andere op te zien is dat ze de mannen oraal bevredigd. De video's in kwestie zouden later door de rapper zijn gedeeld op social media.

Het meisje beweert nu dat ze niet op de hoogte was van hetgeen wat zich afspeelde en eist een schadevergoeding. De advocaat van Hernandez laat aan TMZ weten de rechtszaak vol vertrouwen tegemoet te zien. Hij benadrukt dat het meisje pas vijf jaar na het incident een rechtszaak aanspant, wat hij als "opmerkelijk" beschouwt.

Eerdere gevangenisstraf

De 24-jarige werd eerder al veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een criminele organisatie. De rapper moest eigenlijk voor 27 jaar de cel in, maar omdat hij informatie gaf over leden van de criminele bende, kwam hij in augustus vervroegd vrij.

Afgelopen zomer scoorde Tekashi in Amerika een nummer één hit met Nicki Minaj met het nummer TROLLZ en bracht hij zijn nieuwe album Tattle Tales uit.