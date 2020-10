De Britse zanger en bassist Tony Lewis is maandag onverwachts overleden, werd dinsdag bekendgemaakt via Twitter. De frontman van The Outfield, bekend van het nummer Your Love, is 62 jaar geworden.

"Met veel pijn en verdriet moeten we mededelen dat Tony Lewis onverwachts is overleden", valt in de tweet te lezen. "Hij raakte zoveel mensen met zijn liefde, levenslust en muziek. Hij hield zielsveel van zijn fans en genoot van elke gelegenheid die hij kreeg om jullie te ontmoeten."

De muzikant, liedjesschrijver en producent richtte begin jaren tachtig samen met Alan Jackman en John Spinks The Outfield op. Ze boekten internationaal succes met Your Love, All the Love en Say It Isn't So. Vooral in de Verenigde Staten was de band populair. De muzikant werkte onlangs nog aan een ep die in het voorjaar van 2021 moet verschijnen.

Waaraan Lewis is overleden, is niet bekendgemaakt. Hij laat zijn vrouw Carol, twee dochters en drie kleinkinderen achter.