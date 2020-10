Slechts een jaar nadat Toto heeft laten weten ermee te stoppen, kondigt de band een reünie aan. Toto liet maandag weten in een nieuwe samenstelling verder te gaan en een wereldtournee te plannen.

Oprichter van de band en gitarist Steve Lukather en zanger Joseph Williams zijn betrokken bij de doorstart van de in 1977 opgerichte band. Toetsenisten Steve Porcaro en David Paich keren niet terug.

Bassist John Pierce (bekend van Huey Lewis en The News), drummer Robert 'Sput' Searight (Ghost-Note, Snarky Puppy) en toetsenist Steve Maggiora (Moms Mabely) voegen zicht bij Lukather en Williams.

Ze krijgen versterking van toetsenist Dominique 'Xavier' Taplin (Prince, Ghost-Note) en multi-instrumentalist en vocalist Warren Ham. Zij waren al betrokken bij de laatste tournees van Toto.

Dit is de vijftiende keer dat de samenstelling van de band, bekend van hits als Africa, Pamela en Hold the Line, verandert.

'Ik heb nooit een show of album gemist'

De band werkt momenteel aan de wereldtournee Dogz of Oz. Tijdens de optredens zal Toto naar eigen zeggen "alle hits, deep cuts en solomuziek van Lukather en Williams" spelen.

"We zouden niet tevredener kunnen zijn met deze stap", zegt Lukather in een verklaring op de website. "Er is een verfrissend enthousiasme. Op dit moment zijn Joe en ik de enige vaste leden van de band die onderweg willen zijn en muziek willen blijven maken voor onze fans van meerdere generaties."

"Al ruim vier decennia ben ik het enige originele lid dat nooit een show of een album heeft gemist om deze erfenis te koesteren en tegelijkertijd de muziek te laten voortbestaan ​​in de setting van een liveconcert", vervolgt hij. "Dat is iets waar ik nooit mee zal stoppen."

De band geeft op 21 november in een livestream een voorproefje van de tournee. De kaartjes hiervoor gaan dinsdag in de verkoop.