Tino Martin heeft zijn Voor Iedereen-tour verplaatst naar 2021. De zanger heeft de concerten nu gepland in de eerste maanden van het nieuwe jaar, laat hij dinsdag weten.

"Door de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus is het dit najaar niet mogelijk om de shows te doen zoals dat origineel gepland was. Hierdoor moeten we de tour verplaatsen naar het voorjaar", aldus Martin.

De concertreeks zou op vrijdag 9 oktober in het Scala Theater in Utrecht beginnen en op zondag 22 november in de Brabanthallen in Den Bosch eindigen.

De shows in Utrecht vinden nu plaats op 22 en 23 januari. Martins concert in Eindhoven is op 28 maart, zijn show in Rotterdam Ahoy op 4 april, de show in Den Bosch op 16 april en op 18 april staat de zanger in AFAS Live.

Vorige maand bracht de artiest ook zijn nieuwe album Voor Iedereen uit. De 36-jarige Martin, die eigenlijk Eduard Kattenberg heet, brak in Nederland in 2018 door met zijn Zij weet het.