Spencer Davis, multi-instrumentalist en oprichter van The Spencer Davis Group, is maandag op 81-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval, meldt Birmingham Live dinsdag.

Volgens de krant belde Pete York, de voormalige drummer van de band, dinsdag met zijn beste vriend Jim Simpson (de eerste manager van Black Sabbath) om te vertellen dat Davis maandag in Californië is overleden.

De in Wales geboren muzikant had in de jaren zestig met The Spencer Davis Group, waarvan Steve Winwood destijds de leadzanger, was meerdere wereldwijde hits, waaronder Keep On Running, Gimme Some Lovin' en I'm A Man.

Gimme Some Lovin' werd gebruikt voor de soundtrack van hitfilms als The Blues Brothers en Notting Hill. Het nummer Keep On Running is in veel advertenties gebruikt.

Davis raakte in zijn tienerjaren geïnspireerd tot het maken van muziek door een optreden van een Amerikaanse rhythm-and-bluesband in zijn geboorteplaats Swansea. In 1963 richtte hij The Spencer Davis Group op.

De bandleden stopten er in 1969 mee. Davis en York vormden in 1973 een andere formatie, die in 1974 werd beëindigd. Verschillende opvolgers van de band hebben in de afgelopen jaren getourd onder leiding van Davis.