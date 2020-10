Miley Cyrus heeft niet alleen voor haar aanstaande album inspiratie uit de muziek van Metallica geput, maar ze werkt ook aan een album met Metallica-covers, vertelt ze in een maandag verschenen interview met Interview Magazine.

"We hebben gewerkt aan een album met Metallica-covers", antwoordt Cyrus als de Amerikaanse modeontwerper Rick Owens haar vraagt waarom ze momenteel niet thuis is.

Volgens de de 27-jarige zangeres is ze nu heel creatief, terwijl haar creativiteit in eerste instantie juist afnam door de pandemie. "We hebben zoveel geluk dat we tijdens dit alles aan onze kunst kunnen blijven werken", zegt ze. In het begin voelde het niet erg inspirerend en nu ben ik helemaal op dreef."

Het is niet voor het eerst dat de popster muziek van metalband covert. Zo zong ze in 2019 tijdens een optreden op het Britse Glastonbury Festival Metallica's grootste hit Nothing Else Matters.

Wanneer het album wordt uitgebracht, is nog niet bekendgemaakt.