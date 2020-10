Dj José Padilla is op 64-jarige leeftijd overleden. Nabestaanden van de artiest, die resident-dj was in Café del Mar op Ibiza, maken via Instagram bekend dat hij zondag in zijn slaap is overleden.

"Met verdriet brengen we jullie het nieuws dat José Padilla zondag vredig in zijn slaap is overleden op zijn geliefde Ibiza", valt op Instagram te lezen. Zijn familie en vrienden bedanken fans voor het sturen van berichten en donaties voor Padilla, die in juli bekendmaakte te lijden aan darmkanker.

"Nu hij er niet meer is zal de zonsondergang op Ibiza nooit meer hetzelfde zijn, maar zijn muziek zal altijd bij ons blijven. Adiós maestro", besluiten zijn nabestaanden.

Padilla werd in Barcelona geboren, maar verhuisde in de jaren zeventig naar Ibiza. Vanaf 1991 ging hij aan de slag als resident-dj bij de club Café del Mar. In 1994 stelde hij voor het eerst een album samen met dezelfde naam. Het was het begin van de populaire Café del Mar-reeks waarvan hij de eerste zes albums samenstelde. Er zijn inmiddels meer dan 25 platen gemaakt.

Padilla bracht in 1998 zijn eerste soloalbum Souvenir uit. In 2015 verscheen nog de plaat So Many Colours. Hoewel hij vooral bekend was van zijn werk op Ibiza en voor Café del Mar, toerde Padilla wereldwijd met zijn muziek.