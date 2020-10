Katie Melua heeft veel te danken aan haar wereldhit Nine Million Bicycles, maar de zangeres zingt het lied niet meer tijdens repetities, zegt ze tegen Humo. Tijdens een optreden kan ze echter niet om het nummer uit 2005 heen.

"Wanneer ik die liedjes inzet, gaan mensen dichter bij elkaar staan. Koppels nemen elkaars hand vast, de hele zaal lijkt als één te ademen. Ik zal die magie nooit beu worden."

Toch vindt de Britse zangeres dat een nummer als Nine Million Bicycles ook symbool staat voor een gebrek aan variatie onder moderne liefdesliedjes.

"In de popmuziek lijken slechts twee vormen van liefde te bestaan: de wonderlijke variant die ik zelf bezing in Nine Million Bicycles, of de donkere zijde, hartzeer. Van Romeo en Julia tot Jack en Rose in Titanic, van jongs af aan wordt ons opgedrongen hoe liefde er precies zou moeten uitzien. Dat perfecte beeld zet relaties onder druk. Mijn ex-man en ik gingen vriendschappelijk uit elkaar: zoiets hoor je zelden in een song."

De achtste plaat van de in Georgië geboren 36-jarige artiest, Album No. 8, is recentelijk verschenen.